Костин: снижение ключевой ставки может произойти в конце 2025 года

Глава ВТБ Андрей Костин допустил снижение ключевой ставки в конце 2025 года, либо в начале 2026 года, пишет ТАСС .

«…если тренд изменится и Центральный банк увидит, что инфляция пошла вниз, мы можем ожидать и снижения ставки», — отметил он.

По его словам, это произойдет не раньше, чем в конце 2025 года.

Ранее советник председателя ЦБ Кирилл Тремасов заявил, что уверенности в том, что Банк России снизит ключевую ставку в следующем году, нет. Для верного прогноза надо смотреть на ситуацию в экономике.