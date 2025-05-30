Костин и Пьянов из ВТБ поспорили накануне заседания Банка России

Глава ВТБ Андрей Костин не согласился с прогнозом первого зампреда банка Дмитрия Пьянова о сохранении ключевой ставки ЦБ на уровне 21% и предложил коллеге пари, сообщает РБК .

«Готов поспорить, что ставка будет снижена. Да, инфляционные ожидания высоки, но мы видим признаки охлаждения экономики. У ЦБ больше данных и аналитических ресурсов — их решение может оказаться неожиданным», — заявил Костин через пресс-службу, уточнив, что ставка в споре — «10 щелчков».

Ранее Пьянов заявил, что Банк России, скорее всего, оставит ставку без изменений. По его мнению, двузначная индексация тарифов ЖКХ и отсутствие признаков охлаждения на рынке труда не позволяют ЦБ пойти на смягчение политики.

Решение регулятора покажет, кто из банкиров оказался прав в этом профессиональном споре.