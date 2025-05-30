Эксперт спрогнозировал, что будет с депозитами и кредитами в ближайшее время

Резкого снижения ставок как по кредитам, так и по вкладам в ближайшие 1-3 месяца ждать не стоит, даже если Банк России снизит ключевую ставку на заседании 6 июня, сообщил РИАМО управляющий директор ALT3 Capital Владислав Александров.

Существенное изменение ставок по кредитам и депозитам произойдет лишь после 2-3 этапов снижения ключевой ставки подряд, т. е. ближе к концу 2025 — началу 2026 года, отметил он.

При этом процентные ставки по кредитам более эластичны к ключевой ставке ЦБ, чем по депозитам: уже сейчас наблюдается динамика, при которой банки гораздо активнее корректируют именно их. Причина — в конкуренции, с одной стороны, за кредитный спрос в розничном сегменте, с другой — за пассивы населения, констатировал эксперт.

«В ближайшее время средняя ставка по кредитам останется в высоком диапазоне с небольшим смещением вниз, но выше 18-20%, а по ипотеке — в районе 15% (вне программ с господдержкой)», — спрогнозировал Александров.