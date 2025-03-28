Корпоративный кредитный портфель Среднерусского банка Сбербанка в 2024 году вырос на 25,4%

Корпоративный кредитный портфель Среднерусского банка Сбербанка по итогам 2024 года вырос на 25,4% по сравнению с 2023 годом. В Московской области корпоративный кредитный портфель увеличился на 22,7%, составив 1,2 трлн руб.

«Положительная динамика роста портфелей — яркий показатель доверия и результативности нашего сотрудничества с бизнесом. Так, общий корпоративный портфель Среднерусского банка по итогам 2024 года составил 2,6 трлн рублей. Его значительную часть занял крупный и средний бизнес — их объем финансирования превысил 1,6 трлн рублей, увеличившись на 23% по сравнению с прошлым годом. Особенно радует динамика роста корпоративных кредитных портфелей в регионах, например, в Костромской, Смоленской и Тверской областях, где портфели увеличились на 50%, 40,6% и 23% соответственно. Для нас важно быть не просто банком, а надежным партнером и помощником, который предлагает решения, способные ускорить рост бизнеса. Уверен, что в 2025 году мы продолжим укреплять это партнерство, создавая новые возможности для наших клиентов и способствуя развитию экономики регионов», — отметил вице-президент — председатель Среднерусского банка Сбербанка Евгений Титов.

Общий объем кредитов, выданных организациям и компаниям на территории работы Среднерусского банка — Московской области и девяти ближайших регионов — в прошлом году составил 2,9 трлн руб., из них 1,4 трлн руб. приходится на Московскую область.