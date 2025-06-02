Копят ли современные дети карманные деньги или тратят их? Отвечает эксперт

54% родителей готовы ответить на вопросы ребенка о финансах, если они возникнут, но не проявляют инициативу в регулярном обучении. При этом 34% родителей дают детям общие экономические советы, а 12% вовлекают ребенка в процесс покупок, об этом говорится в исследовании финансового маркетплейса «Сравни», которое имеется в распоряжении РИАМО.

Финансовый маркетплейс «Сравни» провел исследование ко Дню защиты детей, чтобы узнать, насколько взрослые вовлекают своих маленьких родственников в финансовые вопросы и работают ли над формированием у них основ финансовой грамотности. Выяснилось, что 54% опрошенных родителей уже оформили своим детям дебетовые карты, еще 4% планируют сделать это в ближайшее время, а 31% респондентов пока не задумывались об этом. Только 11% родителей считают, что их ребенку карта не нужна.

Наиболее оптимальным возрастом для начала разговоров о финансах большинство родителей (54%) считают возраст от 7 до 10 лет. Четверть опрошенных (26%) предпочитает начинать диалог раньше — в возрасте от 4 до 7 лет. 15% родителей считают, что разговор о финансах стоит начинать в возрасте от 10 до 13 лет, и лишь 5% — старше 13 лет.

Большинство опрошенных родителей (55%) регулярно выдают детям карманные деньги, а 20% делают это время от времени. Лишь 5% дают деньги крайне редко, а 20% — не дают вообще.

Интересно, что 52% детей не копят деньги, что может быть связано с их возрастом или отсутствием мотивации. Среди тех, кто копит, 35% предпочитают обычные копилки, а 13% — банковский счет.

Что касается трат карманных денег, 34% детей копят на крупные приобретения. Однако 31% тратит деньги на сладости, а 10% — на школьные расходы и питание. При этом 25% родителей указали, что не следят за тратами своих детей.