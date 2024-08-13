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Контракты на сумму более 500 млрд рублей подписали на форуме «Армия-2024»

Государственные контракты на сумму более половины триллиона были подписаны на Международном военно-техническом форуме «Армия-2024», сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Контракты были подписаны и вручены на церемонии 13 августа. Их общий объем стоимости составляет более 500 млрд рублей.

Начальник Главного управления вооружения ВС РФ генерал-полковник Анатолий Гуляев отметил, что подписание такого большого количества контрактов значительно повлияет на реализацию Государственной программы вооружения.

Он добавил, что благодаря этому ВС РФ получат более 500 единиц основных образцов вооружения и техники.

Кроме того, российская армия будет дополнительно оснащена еще около 1 млн средств поражения различного калибра.

Ранее в рамках форума «Армия-2024» Минобороны РФ вручило награды отличившимся при выполнении гособоронзаказа предприятиям ОПК. Их удостоилось несколько организаций.