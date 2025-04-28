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Консервный завод за 195 млн рублей построят в Башкирии

ООО «Нефтекамский консервный завод» указом Минэкономразвития России был включен в число резидентов территории опережающего развития «Нефтекамск». В результате в городе будет построен консервный завод за 195 млн рублей, сообщает РБК .

На предприятии будет производство с полным циклом переработки и консервирования мяса скота. Планируется выпускать ясные кусковые консервы, мясорастительные консервы и т. д.

В результате строительства завода появится 39 новых рабочих мест. Реализация проекта запланирована на период с 2025 по 2030 годы. Уже через 4 года компания хочет выйти на полную мощность.

У учредителей компании уже был опыт в данной отрасли. Инвестор решил построить новый завод в Башкирии в связи с расширением границ поставок.

Благодаря статусу резидента компания получила в аренду земельный участок без проведения торгов.

Управляющий партнер IPM Consulting Анастасия Владимирова считает, что данный проект направлен на импортозамещение и поддержание продовольственной базы региона.

Ранее стало известно, что Ladoga запускает производство полностью отечественного виски «Крутояр». Запуск разлива стартовал тиражом 100 тыс. бутылок.