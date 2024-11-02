Компания-владелец ресторанов TGI Fridays подала заявление о банкротстве в США

Американская компания TGI Fridays Inc. является оператором сети из 39 ресторанов TGI Fridays. В субботу она подала заявление в соответствии с Главой 11 Кодекса США о банкротстве. Его приняли в Северном округе штата Техас.

Американская сеть ресторанов с помощью заявления надеется «разработать альтернативную стратегию», чтобы обеспечить длительное существование бренда.

Всего по франшизе TGI Fridays работают 56 компаний, которые находятся в 41 стране. Рестораны сети продолжают функционировать как в США, так и за рубежом, потому что их процесс банкротства не коснулся.

Отмечается, что таким сетям ресторанов, как TGI Fridays, стало сложнее конкурировать с другими компаниями. Также проблемы связаны с тем, что потребители стали чаще питаться дома.

Ранее стало известно, что высокая ключевая ставка может привести к банкротству торговых центров в России. Некоторые из них могут стать несостоятельными уже в ближайший год.