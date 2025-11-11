Компания «Технониколь» начала модернизацию нового завода в Подмосковье

Компания «ТЕХНОНИКОЛЬ» приступила к модернизации своего нового завода в округе Руза. Предприятие вошло в структуру компании «ТЕХНОНИКОЛЬ» в сентябре этого года после покупки активов ООО «ТД ЛТМ». На заводе осуществляется окраска фиброцементных панелей для облицовки навесных вентилируемых фасадов, сообщает пресс-служба регионального Мининвеста.

Первый этап модернизации, направленный на изменение технологии окраски и повышение ее качества, уже завершен.

«В рамках улучшения качества окраски продукции и снижение количества дефектов мы заменили часть оборудования на заводе: вместо одного вальцовочного 4-валового станка установили два 2-валовых, способных наносить грунт как сверху, так и снизу панелей. Приобрели новую сушильную печь с возможностью транспортировки и сушки как с верхней, так и с нижней стороны. Это поможет избежать деформации и разрушения плит при нанесении лака, а также упросит работу с ними на стройке, т. к. полностью исключит вероятность прогиба при монтаже и на фасаде», — рассказал директор «Завода ТЕХНО» в Рузе и Обнинске Кирилл Кемаев.

Также на предприятии оптимизировали схему расположения технологической линии. Новое размещение установок позволяет лучше улавливать пыль и очищать плиты после шлифовки. Кроме того, в рамках первого этапа на заводе прошло переоборудование вентиляционных систем и обновление программного обеспечения, косметический ремонт офисных и бытовых помещений, приобретены посты для дистанционных медицинских осмотров и предрейсового инструктажа сотрудников, заменена спецодежда и средства индивидуальной защиты. Будет обустроена комната приема пищи для персонала, бытовые и рабочие зоны.

В следующем году компания планирует продолжить модернизацию предприятий по выпуску фиброцементных панелей. Это позволит увеличить ассортимент продукции, а также расширить сферу их применения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул важность привлечения собственных ресурсов региона для развития сильной экономики. Он назвал это важной и чувствительной работой.

«Мы активно привлекаем новые предприятия, оказываем содействие развитию и модернизации уже значимых для экономики региона компаний, предоставляя самые разные меры поддержки. Рассчитываем, что они будут создавать рабочие места, внедрять технологии», — заявил Воробьев.