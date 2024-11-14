Компания «Татнефть» планирует выплатить дивиденды за 9 месяцев

сегодня в 14:43

Совет директоров компании «Татнефть» рекомендовал выплатить дивиденды за первые полгода. Речь идет о сумме в 55,59 рубля на одну привилегированную акцию, сообщает ТАСС .

За первое полугодие дивиденды составляли 38,2 рубля за акцию. За третий квартал они могут быть рассчитаны в объеме 17,39 рубля.

Вопрос по дивидендам будет решаться на собрании акционеров. Оно состоится в формате заочного голосования 19 декабря.

Ранее российские компании объявили даты, когда планируют выплатить дивиденды акционерам за последние девять месяцев. По мнению экспертов, выплаты в 2024 году составят триллионы рублей.