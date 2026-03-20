Компания «Р-Фарм» из Подмосковья вывела препарат в Вьетнам

Фармацевтическая компания «Р-Фарм», ведущая разработки в том числе в подмосковном Пущине, зарегистрировала во Вьетнаме препарат для терапии ревматоидного артрита олокизумаб. Лекарство получило разрешение местного регулятора и вскоре станет доступно пациентам, сообщает пресс-служба Мининвеста региона.

Группа компаний «Р-Фарм» вывела на фармацевтический рынок Социалистической Республики Вьетнам собственный препарат олокизумаб (торговое наименование «Артлегиа»). Основанием для регистрации стали результаты международных многоцентровых клинических исследований, а также данные реальной клинической практики. Препарат планируют применять в государственных, военных и частных госпиталях страны.

«Регистрация олокизумаба во Вьетнаме — важный шаг в реализации нашей стратегии по расширению географии присутствия собственных оригинальных препаратов. Вьетнам — один из наиболее перспективных фармацевтических рынков в Азии с высоким спросом на современные методы лечения», — отметил директор департамента экспортных операций «Р-Фарм» Аднан Чоудри.

Медицинский директор компании Михаил Самсонов подчеркнул, что получение регистрационного удостоверения стало результатом масштабной научной работы. По его словам, доказательная база препарата сформирована по итогам международных исследований с участием более 2400 пациентов из 19 стран.

Олокизумаб — первое в мире зарегистрированное моноклональное антитело с механизмом прямой блокады интерлейкина-6 — воспалительного цитокина, играющего ключевую роль в развитии ревматоидного артрита. В настоящее время препарат зарегистрирован в России, Азербайджане, Казахстане, Киргизии, Белоруссии и Вьетнаме. Он также отмечен сертификатом «Сделано в России» для экспортного продвижения, которое осуществляет Российский экспортный центр.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе особое внимание уделяют всему, что касается здравоохранения — капремонт и оснащение медучреждений высокотехнологичным оборудованием. По его словам, задача властей, чтобы в каждом муниципалитете Подмосковья жители могли получить квалифицированную медпомощь.

«Мы оснастили наши больницы и поликлиники 7,5 тыс. единиц медоборудования, в том числе 80 — тяжелого. Важно не сбавлять темп, мы поставили 17 единиц тяжелой техники взамен устаревшей, в том числе маммографы, флюорографы и т. д. Обеспечим наши медучреждения 32 рентген-аппаратами С-дуга, которые позволяют врачам делать снимки прямо во время сложных операций. Некоторые из них уже начали поступать в подмосковные больницы, например, в Дубне и Серебряных Прудах», — заявил губернатор.