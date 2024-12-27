сегодня в 15:35

Компания Ozon «переедет» с Кипра в Россию

Акционеры компании Ozon решили поменять юрисдикцию с Кипра на Россию. Такое решение вынесли в ходе общего собрания 27 декабря 2024 года, сообщается на сайте маркетплейса .

Ozon будет работать в специальном административном районе на территории острова Октябрьский в Калининградской области. Фирма откроется в форме МКПАО «Озон» — международной компании публичного акционерного общества.

Процедура смены юрисдикции может закончиться до конца 2025 года. Стратегия развития, а также деятельность Ozon останется прежней.

Ранее маркетплейс скорректировал прогноз на 2024 год из-за проблем с платежами из Китая.