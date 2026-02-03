Компания «МЫ-БУДУЩЕЕ» стала новым IT-резидентом ОЭЗ «Дубна» в Подмосковье

Фото - © Центральная городская поликлиника в Лобне на 600 посещений в смену/Медиасток.рф

Компания «МЫ-БУДУЩЕЕ» стала новым резидентом особой экономической зоны «Дубна» в сфере информационных технологий. Инвестор запускает проект по созданию и внедрению единой цифровой платформы с использованием искусственного интеллекта для автоматизации бизнес-процессов и обслуживания корпоративных клиентов и частных лиц.

По словам заместителя председателя правительства – министра инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерины Зиновьевой, общий объем инвестиций в проект в 2026–2027 годах превысит 8 млн рублей. В реализации проекта примут участие 16 специалистов.

Разрабатываемая платформа интегрирует базы данных, такие как 1С и аналогичные системы, обеспечивая централизованное хранение информации о сделках, заказах, поставках и финансах. Это позволит ускорить обработку задач, повысить прозрачность управления и улучшить клиентский сервис. Пользователи смогут быстро получать сведения о продуктах, акциях и статусе заказов, что повысит лояльность и эффективность работы компаний.

Компания «МЫ-БУДУЩЕЕ» предлагает комплексное решение для оптимизации бизнес-процессов, роста клиентской базы и повышения устойчивости предприятий.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что особые экономические зоны (ОЭЗ) дают региону преимущество и привлекают инвесторов.

«Такое большое количество соглашений (на ПМЭФ — ред.) стало возможно тогда, когда мы увидели эффективность работы свободных экономических зон, напоминаю, что их у нас шесть. Компания идет туда, чтобы сконцентрировать свою работу на получении максимального результата», — сказал Воробьев.