Компания MIUZ Diamonds может купить ювелирную сеть «Адамас»

сегодня в 15:20

Сумма сделки может составить от 3 до 5 млрд рублей.

История «Адамаса» омрачена финансовыми трудностями. В частности, одно из ее главных подразделений было ликвидировано из-за долгов в 27,5 млрд рублей. Несмотря на это, компания предпринимает усилия по возобновлению производства и восстановлению своих позиций на рынке.

Согласно данным Rusprofile, активы «Адамаса» оцениваются в 396 млн рублей. Компания также участвует в 75 арбитражных делах, общая сумма претензий по которым составляет около 400 млн рублей.

Эксперты считают, что покупка ювелирной сети поможет MIUZ Diamonds значительно увеличить свое влияние на региональных рынках благодаря уже налаженным каналам сбыта.

Ранее стало известно, что крупнейшие ритейлеры решили поддержать российские банки и просят правительство ввести ограничения на деятельность маркетплейсов.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.