Встали на сторону банков: онлайн-ритейлеры начали войну с маркетплейсами
Фото - © Илья Старков / Фотобанк Лори
Крупнейшие ритейлеры решили поддержать российские банки. DNS, «Лемана ПРО», «Детский мир», IRG, «М.Видео-Эльдорадо», Hoff просят правительство ввести ограничения на деятельность маркетплейсов, сообщает «Коммерсант».
Офлайн-ритейлеры требуют, чтобы маркетплейсам запретили субсидировать промоакции для покупателей. Более того, они выступают за отдельную финансовую систему для этих сервисов.
Компании обратились к властям с целым рядом собственных предложений по этому вопросу, в том числе они касаются ограничения демпинга со стороны оппонентов. Ритейлеры также просят ускорить принятие нормы об уплате НДС при ввозе товара из-за рубежа, заказанного онлайн.
В России ранее возник спор между банками и маркетплейсами из-за скидочной политики онлайн-платформ. Самые низкие цены предлагаются покупателям, которые используют карты банков, принадлежащих маркетплейсам.
ЦБ недавно поддержал банки и предложил Минэкономразвития запретить онлайн-платформам устанавливать разные цены в зависимости от способа оплаты, а еще ограничить продажу продуктов дочерних банков на площадках.
