Встали на сторону банков: онлайн-ритейлеры начали войну с маркетплейсами

Офлайн-ритейлеры требуют, чтобы маркетплейсам запретили субсидировать промоакции для покупателей. Более того, они выступают за отдельную финансовую систему для этих сервисов.

Компании обратились к властям с целым рядом собственных предложений по этому вопросу, в том числе они касаются ограничения демпинга со стороны оппонентов. Ритейлеры также просят ускорить принятие нормы об уплате НДС при ввозе товара из-за рубежа, заказанного онлайн.

В России ранее возник спор между банками и маркетплейсами из-за скидочной политики онлайн-платформ. Самые низкие цены предлагаются покупателям, которые используют карты банков, принадлежащих маркетплейсам.

ЦБ недавно поддержал банки и предложил Минэкономразвития запретить онлайн-платформам устанавливать разные цены в зависимости от способа оплаты, а еще ограничить продажу продуктов дочерних банков на площадках.

