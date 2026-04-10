Компания Логика молока из Подмосковья вошла в рейтинг Forbes

Подмосковная компания «Эйч Энд Эн» под брендом «Логика молока» вошла в рейтинг лучших работодателей для молодежи по версии Forbes. Предприятие получило статус серебряного работодателя, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

В список Forbes вошли 50 российских компаний, где доля сотрудников в возрасте от 18 до 26 лет составляет от 8 до 100%. У «Логики молока» этот показатель достиг 16% от общей численности персонала, что позволило получить статус серебряного работодателя.

Рейтинг сформировали на основе данных предыдущего исследования Forbes и открытых источников, включая отчеты об устойчивом развитии. Одним из ключевых критериев стало соотношение сотрудников 1998–2008 годов рождения к общей численности штата. Этот показатель обеспечил около трети итоговой оценки.

Также эксперты учитывали наличие стажировок, образовательных программ, корпоративных магистратур, систем наставничества, возможность гибридной занятости и волонтерских проектов. Важную роль сыграли условия работы с переработками, поддержка ментального здоровья и наличие прозрачных карьерных треков. В профильном министерстве подчеркнули, что включение компании в рейтинг подтверждает ее привлекательность для молодых специалистов и способствует укреплению кадрового потенциала агропромышленного комплекса Подмосковья.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что количество желающих поступить в колледжи региона выросло на 65%.

«В Подмосковье 37 колледжей — это современные образовательные центры, где готовят квалифицированные кадры, востребованные на рынке труда. Мы видим, что учиться в них желает все больше ребят — сегодня даже не каждый второй, а шестеро из десяти школьников после 9 класса решают продолжить учебу там. Это возможность скорее обрести профессию, устроиться на работу и начать зарабатывать», — рассказал Воробьев.