Компания из ОЭЗ Дубна выпускает 2 млн единиц косметики в месяц

Резидент особой экономической зоны «Дубна» компания «Полекс Бьюти» в Подмосковье ежемесячно производит около 2 млн единиц профессиональной косметики и продолжает расширять мощности, сообщает пресс-служба Мининвеста региона.

Общий объем инвестиций в развитие предприятия превысил 1,96 млрд рублей. В декабре 2025 года компания ввела в эксплуатацию производственный корпус площадью 3,5 тыс. кв. м. В результате площадь комплекса в ОЭЗ «Дубна» увеличилась до 6,5 тыс. кв. м, а число рабочих мест достигло почти 200. Сейчас строится четвертая очередь, ввод нового здания намечен на февраль 2027 года.

По итогам 2025 года выручка предприятия выросла на 37%. Компания развивает полный цикл производства — от разработки формул в собственной лаборатории до розлива и упаковки готовой продукции, что позволяет контролировать качество на всех этапах.

«2025 год стал для “Полекс Бьюти” временем уверенного роста и новых возможностей. Мы последовательно развиваем производство, расширяем ассортимент и сохраняем главный приоритет — полный цикл импортозамещения», — прокомментировал генеральный директор компании Сергей Полонский.

Он добавил, что предприятие также уделяет внимание созданию комфортных условий труда и участию в жизни региона.

Компания выпускает профессиональные средства для волос под брендом TEFIA. В ассортименте — более 900 наименований продукции для окрашивания, стайлинга и ухода, которые востребованы в салонах красоты и рознице.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что импортозамещение сегодня сразу дает преимущество тому, кто строит заводы.

«На (Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) — ред.) мы подписали ряд соглашений, очень заметных по новым предприятиям. Причем многие из них являются или высокотехнологичными, или это элементы импортозамещения», — сказал Воробьев.