Компания Google впервые за десять лет обновила логотип

Американская корпорация Google впервые за десять лет обновила свой логотип, сообщает издание 9to5google .

В последний раз Google обновлял свой логотип 1 сентября 2015 года. Тогда изменения коснулись шрифта, компания поменяла строчную G на заглавную.

Теперь Google заменила четкие цветовые сектора на букве G на градиент, прежний шрифт при этом сохранился. Таким образом, он стал более ярким.

Ранее стало известно, что несколько российских телеканалов подали иск к Google на сумму два ундециллиона рублей из-за блокировки аккаунтов на YouTube. Стоит отметить, что ундециллион представляет собой число с 36 нулями.