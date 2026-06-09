Стало известно, почему компании стали возвращать бывших сотрудников
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Российские работодатели возвращают бывших сотрудников. Так они закрывают нехватку квалифицированных специалистов, сообщает АБН24.
Экономист Максим Чирков рассказал, что повторный найм становится для компаний дополнительным способом снизить кадровые риски.
«В этих условиях возврат ранее работавших сотрудников становится для работодателей более предсказуемым и надежным решением, поскольку такие работники уже знакомы с корпоративными процессами, требованиями и стандартами качества, а значит, их адаптация проходит быстрее и с меньшими рисками. Кроме того, у бывших сотрудников, как правило, отсутствуют завышенные ожидания по заработной плате, так как они уже имеют представление о реальном уровне оплаты труда в компании, тогда как новые кандидаты часто формируют более высокие зарплатные запросы, что также влияет на кадровую политику работодателей. В совокупности это делает практику возврата бывших работников одним из способов компенсировать дефицит квалифицированных кадров и снизить риски при найме в условиях напряженного рынка труда», — пояснил Чирков.
По словам эксперта, такая практика помогает работодателям быстрее закрывать вакансии и точнее оценивать ожидания кандидатов.
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