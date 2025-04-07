Компании столицы представили инновационную продукцию на выставке «Фотоника-2025»

Более 60 столичных компаний представили собственные высокотехнологичные разработки на 19-й Международной специализированной выставке лазерной, оптической и оптоэлектронной техники «Фотоника-25», сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики города Анатолий Гарбузов.

Были показаны фотоприемные и лазерные устройства, тепловизионная техника, трансиверы, оптические элементы для космического приборостроения и многое другое. Фотонные технологии позволяют увеличить скорость обработки и передачи данных в 50-100 раз.

«Микроэлектроника и фотоника имеют стратегическое значение для развития высокотехнологичного сектора экономики и обеспечения технологического суверенитета России. Они критически важны для широкого спектра отраслей: от промышленного производства и информационных технологий до медицины, телекоммуникаций и транспортной инфраструктуры. Москва делает ставку на локализацию и импортозамещение направлений, развивая на площадке ОЭЗ „Технополис Москва“ межотраслевой кластер фотоники и микроэлектроники. Сегодня он объединяет более 40 предприятий для разработки и внедрения наукоемких решений», — уточнил Гарбузов.

Компания «Лассард», локализованная на площадке «Печатники» столичной ОЭЗ, экспонировала оптомеханические изделия, оптические столы, оптоволокно, полупроводники, различные виды лазеров, а также станок для лазерной резки. На выставке производитель представил новый 9-киловаттный волоконный лазер, который используется в станках лазерной резки. Его мощность позволяет обрабатывать металлы толщиной до 35 мм.

«Каждый год мы стараемся удивить гостей „Фотоники“. В этот раз наш стенд стал концептуальным — это лазерная лаборатория. Попадая в нее, посетитель видит различные технологии, которые в своем объеме образуют полный цикл производства компании», — сказал руководитель коммерческого департамента Дмитрий Андреев.

Холдинг «Швабе» госкорпорации «Ростех» представил телескоп Levenhuk Lzos Dob-500. Модель подходит для наблюдения за планетами Солнечной системы и далекими космическими объектами. Устройство имеет диаметр линзы 130 мм, что позволяет ему собирать большое количество света, а классическая схема Ньютона — получать чистое и четкое изображение без хроматических аберраций.

При длине всего 450 мм телескоп имеет фокусное расстояние 1000 мм, что делает его очень эффективным для наблюдений.

НПЦ «Лазеры и аппаратура ТМ» представил новую высокоточную координатно-кинематическую платформу. Универсальность разработки позволяет максимально гибко оснастить ее под собственные задачи, когда требуется автоматизировать и синхронизировать работу инструмента и систем перемещения изделий.

«Компания реализует полный „жизненный цикл“ серийного и специализированного промышленного оборудования. В номенклатуре научно-производственного центра — станки для электроэрозионной обработки, лазерной пятикоординатной многоосевой обработки изделий сложной формы, микрообработки, прецизионной резки. По итогам первого квартала 2025 года наша компания показала рост производства на 20 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2024-го», — подчеркнула генеральный директор предприятия Анна Цыганцова.

Инновационные разработки для промышленности были представлены и вузом-партнером столичных предприятий — МГТУ им. Н. Э. Баумана. Университет презентовал несколько современных медицинских лазеров, созданных вместе с ведущими медицинскими центрами. Среди них — специальный лазерный аппарат для малоинвазивной хирургии, фемтосекундный тулиевый волоконный лазер ультракоротких импульсов для прецизионной обработки мягких тканей, фемтосекундный твердотельный лазер с перестройкой центральной длины волны.