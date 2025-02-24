Компании Подмосковья стали участниками фестиваля-ярмарки в ОАЭ

Предприятия из Московской области представляют свою продукцию на международном фестивале-ярмарке «Сделано в России», который проходит в Объединенных Арабских Эмиратах в Абу-Даби с 21–25 февраля. Участниками стали подмосковные производители различной пищевой продукции: от стейков и снеков до мороженного и сладостей, а также косметические средства, сообщает пресс-служба Мининвеста Подмосковья.

«Порядка 10 подмосковных компаний представляют наш регион на фестивале-ярмарке «Сделано в России» в ОАЭ. За последние три года Объединенные Арабские Эмираты стали одним из трех основных партнеров Московской области по объему экспорта. Участие наших производителей в фестивале-ярмарке позволит расширить это сотрудничество», — отметила замппредседателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Продукция подмосковных предпринимателей, представленная на мероприятии, вызывает интерес у гостей фестиваля, помогая компаниям из Подмосковья находить контакты с новыми клиентами и партнерами. Формат мероприятия позволяет экспонентам на площадке выставки проводить переговоры с представителями дистрибьюторских компаний и различных торговых сетей.

Фестиваль-ярмарка «Сделано в России» объединяет 80 российских производителей из 30 регионов страны. Среди подмосковных предприятий, представивших свою продукцию в фестивале в Абу-Даби: ООО «Русскарт», ООО «Плодоимпорт», ООО «Дмитровский молочный комбинат», ООО «Тимоша», ООО «Фуд Тим», ОАО «Мираторг», ООО «Биофармрус», ООО «Коломенское поле» и другие. Мероприятие организовано при поддержке Российского экспортного центра (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ).

Узнать больше о мерах поддержки для экспортеров Московской области можно на сайте. Поддержка предпринимателей осуществляется по национальному проекту «Эффективная и конкурентная экономика».

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что власти Подмосковья готовы поддерживать предпринимателей, которые решили заниматься бизнесом на территории области.

По словам главы региона, они могут получить земельные участки бесплатно или со значительными скидками, компенсации на развитие инфраструктуры.