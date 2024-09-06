Компании из РФ столкнулись с огромной конкуренцией на китайском рынке

Глава РЭЦ Никишина: компаниям из России сложно выйти на рынок КНР по ряду причин

Компаниям из РФ мешает выходить на китайский рынок высокая конкуренция и еще ряд других факторов. Об этом во время двустороннего диалога на ВЭФ рассказала глава Российского экспортного центра (РЭЦ) Вероника Никишина, сообщает « Коммерсант ».

Одна из причин, по которым российским компаниям сложно выходить на рынок КНР, — незнание китайского языка. Также отечественным фирмам будет сложно адаптировать свою продукцию к предпочтениям граждан восточной страны.

Несмотря на то, что в торговле с Китаем Россия уже в 95% сделок рассчитывается нацвалютами, проблемы с платежами все равно иногда возникают. Ряд банков КНР боится попадания под американские санкции и отказывается переводить деньги из РФ.

К тому же сотрудничеству российских и китайских фирм мешают инфраструктурные ограничения в логистике, плохая цифровизация поставок.

Ранее сообщалось, что осенью в России вырастут цены на автомобили. Это произойдет из-за того, что с 1 октября увеличится ставка утильсбора.