Компании из РФ столкнулись с огромной конкуренцией на китайском рынке
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Компаниям из РФ мешает выходить на китайский рынок высокая конкуренция и еще ряд других факторов. Об этом во время двустороннего диалога на ВЭФ рассказала глава Российского экспортного центра (РЭЦ) Вероника Никишина, сообщает «Коммерсант».
Одна из причин, по которым российским компаниям сложно выходить на рынок КНР, — незнание китайского языка. Также отечественным фирмам будет сложно адаптировать свою продукцию к предпочтениям граждан восточной страны.
Несмотря на то, что в торговле с Китаем Россия уже в 95% сделок рассчитывается нацвалютами, проблемы с платежами все равно иногда возникают. Ряд банков КНР боится попадания под американские санкции и отказывается переводить деньги из РФ.
К тому же сотрудничеству российских и китайских фирм мешают инфраструктурные ограничения в логистике, плохая цифровизация поставок.
Ранее сообщалось, что осенью в России вырастут цены на автомобили. Это произойдет из-за того, что с 1 октября увеличится ставка утильсбора.