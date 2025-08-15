Комиссионный доход брокеров в России снизился на 2,2% в первом полугодии

Из-за слабой конъюнктуры фондового рынка уменьшились комиссионные доходы брокеров в январе–июне на 2,2%. Из-за активной борьбы за клиентов еще больше упала прибыль от брокерской деятельности на фондовом рынке, сообщает « Коммерсант ».

С января по июнь суммарная выручка фирм от профильной деятельности уменьшилась на 2% до 30,3 млрд рублей. Такой вывод был сделан на основе анализа опубликованных отчетов профучастников.

У некоторых крупных брокеров получилось увеличить показатель. Так, комиссионные у БК «Регион» выросли на 42% (до 3,4 млрд руб.), у ИФК «Солид» на 15% (до 1,6 млрд руб.), у «Го Инвест» на 22% (до 1,18 млрд руб.), у «Алор+» на 24% (до 1,15 млрд руб.).

Были и те, у кого сильно упала выручка. Так, у «Сбербанк КИБ» показатель снизился на 34% до 919 млн рублей, у «ВТБ Капитал Трейдинг» на 30% до 982 млн, у «Цифра брокер» на 29% до 601 млн рублей.