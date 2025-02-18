Коллекторы в РФ могут разместить облигации на 10 млрд рублей

Аналитики инвесткомпании «Юнисервис капитал» прогнозируют рост объема выпуска профессиональными коллекторами новых облигаций на треть в 2025 году — до 10 млрд рублей. Годом ранее этот показатель составлял 7,5 млрд рублей, сообщает газета «Ведомости» .

Данный прогноз основывается на нескольких ключевых факторах, влияющих на активность профессиональных взыскателей.

Значительная часть лимитов по программам облигаций остается неиспользованной. Крупнейшие игроки рынка, такие как ПКБ (с программой на 10 млрд рублей, из которых 9 млрд уже размещено) и ID Collect (с программой на 30 млрд рублей, но фактическим размещением всего 800 млн рублей), обладают значительным потенциалом для увеличения эмиссии. Аналогичная ситуация и у агентства судебного взыскания (АСВ).

Вторая причина — необходимость рефинансирования предстоящих погашений облигаций: и плановых, и досрочных. По оценкам аналитиков, в текущем году сумма к рефинансированию может достичь около 5 млрд рублей. Это потребует привлечения допсредств через выпуск новых облигаций.

Кроме того, адаптация компаний к высоким ставкам, ожидаемое смягчение Центробанком денежно-кредитной политики и активное развитие отрасли привлекают новых игроков. Ожидается, что доля дебютантов на долговом рынке в этом году может достичь 20-25%. Консолидация рынка и усиление конкуренции среди крупных игроков также стимулируют увеличение инвестактивности.

Для коллекторских агентств облигационный рынок — это ключевой инструмент привлечения финансирования. Полученные таким образом средства используются для приобретения портфелей проблемной задолженности у банков и МФО, для рефинансирования существующих обязательств.