Количество публикаций рекламы в Telegram взлетело на фоне замедления в РФ

В Telegram начался рекламный бум. Хоть мессенджер и замедляют, а рекламу публиковать запрещают, бренды увеличили за последнее время количество размещений на площадке до 50% год к году, сообщает « Коммерсант ».

После того, как Роскомнадзор подтвердил замедление Telegram 10 февраля, компании начали активнее заказывать рекламу в мессенджере. Число публикаций увеличилось на 15-20%, если сравнивать с началом года, и почти на 50% к тому же периоду 2025-го.

Каждый день за период публиковали примерно 50-52 тыс. постов. Такую информацию предоставил сервис закупки рекламы в Telegram-каналах CloudBuying. При анализе брали информацию сервиса мониторинга и аналитики сообществ в мессенджере TGStat. В выборке анализировались рекламные посты, у которых есть особая маркировка ЕРИД. Суммарно были исследованы 7,6 млн упоминаний. Общие просмотры составили более 45 млрд.

В январе и начале февраля 2026 года публиковали меньше постов — всего 30-45 тыс. штук в сутки. Таким образом, объемы закупки рекламы увеличились именно после 10 февраля.

При этом рекламодатели ускоряли выход постов. Они публиковали интеграции раньше запланированного срока, поскольку боялись новых ограничений.

С начала марта число рекламных постов в мессенджере упало до 44-45 тыс. в день. 5-го числа Федеральная антимонопольная служба заявила, что реклама в Telegram нарушает закон «О рекламе». Коммерческий директор CloudBuying Кирилл Кудрявцев заявил, что компании услышали о вероятных ограничениях и начали активнее приобретать интеграции у блогеров.

Фирмы стараются сделать коллаборации с блогерами в марте, пока соответствующая возможность еще есть.

Telegram замедляют в России с 10 февраля. В РКН считают, что он нарушает законодательство РФ.

Ранее РБК писал, что Telegram хотят заблокировать в стране с 1 апреля. При этом депутат Госдумы Евгений Попов опровергал эту информацию.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.