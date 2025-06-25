На курс российской валюты осенью этого года могут повлиять ожидаемые улучшения геополитической ситуации в части остановки боев и налаживания мирного диалога России и Украины. При этом изменение тренда по курсу рубля способно привлечь на рынок спекулянтов, сообщил РИАМО Александр Потавин.

В июне президент США Трамп четко дал понять, что пока не имеет намерений вводить новые жесткие санкции против России, ожидая мирного урегулирования. Однако Европа более последовательна в этом вопросе и европейские санкции продолжают вводиться (на подходе уже 18-й пакет), что затрудняет бизнес российских компаний на внешних рынках, отмечает Потавин.

«Слом тренда по рублю с укрепления и ослабление привлечет сюда спекулянтов, которые будут торговать от покупки валюты за рубли, а не наоборот, как мы видели в первой половине года», — говорит аналитик.

Кстати, фаза ослабления рубля в 2024 году стартовала в начале августа, хотя с февраля по июль рубль также почти непрерывно укреплялся, напоминает эксперт.