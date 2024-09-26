Кофе подорожает на 20–30% в России к концу года

Из-за роста закупочной стоимости необжаренного зерна и снижения объемов урожая в странах-экспортерах кофе подорожает в России на 20–30% к концу 2024 года, сообщает « Коммерсант ».

Так, цены на напиток уже заметно выросли за последние несколько месяцев. Это связано с ростом закупочной стоимости, которая увеличилась на 30–35%. За год биржевые цены на кофе выросли вдвое, обновив максимальные показатели за последние 13 лет.

К росту цен привело снижение объемов урожая зерна из-за непогоды в странах-поставщиках Бразилии и Вьетнаме. В результате производство сильно пострадало и сократилось.

Эксперты отмечают, что зеленый кофе в свободной оптовой продаже на российском рынке сейчас тяжело найти. Это связано с проблемами с долгосрочными контрактами, а также с трудностями в логистике.

Кроме того, на цены повлиял и курс доллара. Исходя из текущей ситуации, эксперты предполагают, что стоимость кофе увеличится в России на 20-30% к концу года.

Ранее стало известно, что растворимый кофе Nescafe не покинет полки российских магазинов. Компания продлила права на ряд товарных знаков.