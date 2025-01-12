КНР экспортировала рекордное количество подержанных машин в 2024 году

По информации японской экономической газеты Nikkei, в 2024 году Китай экспортировал рекордное количество подержанных автомобилей — около 400 тыс. Это на 45% больше, чем в 2023 году, сообщает ТАСС .

Особый интерес к китайским машинам с пробегом возникает у России и Центральной Азии. Около 50% всех поставок пришлось на РФ, Узбекистан и Киргизию.

В 2023 году Китай стал лидером по объему экспорта новых автомобилей. По этому показателю страна обогнала Японию. Тогда за границу поставили 4,91 млн машин.

Ранее Китай вошел в топ-3 поставщиков пива в Россию. По итогам первых 10 месяцев прошлого года объем экспорт пива из КНР в РФ вырос в 1,6 раза, достигнув отметки в 29,8 тыс. тонн.