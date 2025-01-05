Китай вошел в топ-3 поставщиков пива в Россию

По итогам первых 10 месяцев прошлого года объем экспорт пива из Китая в РФ вырос в 1,6 раза, достигнув отметки в 29,8 тыс. тонн. Это позволило Пекину подняться с шестой позиции на третью в списке ведущих поставщиков данного продукта в Россию, сообщает РИА Новости .

Согласно данным национальных статистических служб, главным поставщиком пива для российского рынка на протяжении многих лет остается Германия. С января по октябрь 2024 года страна продала 105,3 тыс. тонн этого пенного напитка, укрепив лидирующие позиции среди стран-экспортеров.

На второй строчке расположилась Чехия. Объемы поставок чешского пива в Россию увеличился на 27%, достигнув отметки в 33,1 тыс. тонн. Следом идет Литва, экспорт пива которой составил 24,3 тыс. тонн, примерно как и в 2023 году.

Замыкает пятерку крупшнейших поставщиков Бельгия, которая в 2023 году занимала вторую строчку рейтинга. По итогам первых 10 месяцев 2024 года страна продала России лишь 18,4 тыс. тонн.

Ранее стало известно, что россияне установили рекорд потребления пива в 2024 году. Рекордные продажи пенного напитка связаны с развитие внутреннего туризма и жаркого лета во многих регионах.