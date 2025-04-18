Клиенты брокера Сбербанка смогут досрочно продавать облигации в приложении

В приложении брокера Сбербанка «Сберинвестиции» для клиентов создали новую удобную функцию. Теперь они могут раньше срока продавать облигации по офертам эмитентов, пишет газета «Ведомости» со ссылкой на Сбер.

Теперь инвесторам не обязательно приходить в офис Сбербанка, чтобы продать облигации. Эта функция появилась в мобильном приложении.

«Это может быть интересно, когда растет ключевая ставка: вместо того чтобы держать старые выпуски, можно продать их и полученные средства вложить в бумаги с более высокой доходностью», — пояснили в пресс-службе.

Для продажи облигаций в приложении брокера необходимо выбрать искомый инструмент, нажать кнопку «выкуп», выбрать соответствующий выпуск и подать заявку на продажу в течение дневной торговой сессии. Заявка будет отображена в истории операций до осуществления выкупа.