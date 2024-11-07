Компании, работающие с гособоронзаказом, будут мотивированы брать кредиты при любой ключевой ставке, чтобы избежать тюрьмы за неисполнение контрактов, заявил главный экономист ВЭБ. РФ Андрей Клепач. Об этом сообщает РБК .

Эксперт отметил, что ужесточение денежно-кредитной политики ЦБ не повлияет на резкое сокращение корпоративного кредитования, но в дальнейшем может привести к росту неплатежей и падению инвестактивности. Клепач подчеркнул, что в основном предприятиям «надо просто выживать, чтобы обеспечить оборотные средства, зарплату».

При этом экономист указал на тот факт, что для компаний, работающих с гособоронзаказом, повышение ключевой ставки не станет помехой. Перед ними стоит задача выполнить все обязательства по контракту, в том числе с помощью кредитов, чтобы избежать уголовного наказания.

Клепач считает, что такие фирмы мотивированы брать кредиты, так как особого выбора у них нет. В ином случае они рискуют «сесть в тюрьму». В перспективе такая ситуация может привести к росту неплатежей, связанных и с гособоронзаказом, и со стройкой, и с другими сферами, подчеркнул эксперт.

Кроме того, по словам Клепача, объем инвестиций в основной капитал также сокращается. В первые два квартала 2024 года он рос выше прогнозных уровней, а в третьем и четвертом прогнозируется замедление роста и уход в «минус».

Ранее стало известно, что россияне подсели на потребкредиты. Уровень закредитованности вырос на 6,5% в 2024 году.