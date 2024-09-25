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Кластер «Ломоносов» стал играть ведущую роль в развитии импортозамещения в Москве

Резиденты столичного кластера «Ломоносов» играют ведущую роль в развитии импортозамещения, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем личном блоге .

Московская система поддержки бизнеса направлена на оказание всей необходимой помощи новым отечественным разработкам и производству российской продукции. Так, в этом направлении особенно успешно развиваются резиденты кластера «Ломоносов».

Собянин назвал новое здание научной долины МГУ площадкой для создания высокотехнологичных проектов. Именно здесь разрабатываются перспективные московские инновации.

Резидентами кластера стали уже более 60 компаний. По итогам 2023 года их выручка составила более 11 млрд рублей. Они занимаются разработкой проектов, которые успешно конкурируют как с отечественными, так и зарубежными аналогами.

Так, например, компания «Адаптто» производит контроллеры, которые можно применять во всех типах транспортных средств. Они в несколько раз мощнее аналогичных импортных устройств.

Специалисты компании «Аэролайф» запустили в производство инновационные фильтры. Аналогов в России у них нет, а зарубежные проигрывают им в энергоэффективности.

Вычислительная платформа «Симург» от компании «СимургФарм» стала первым в РФ программным обеспечением для разработки лекарств.

Кроме того, резидентами кластера стали компания «Микроволновая электроника» (INWAVE), компания «СПЛИТ», ООО «ТСЗП» и т. д.

Ранее в кластере «Ломоносов» состоялся II Международный форум цифровых технологий в сфере транспорта и логистики «Цифровая транспортация — 2024».