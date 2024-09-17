В Москве 23–24 сентября пройдет форум «Цифровая Транспортация»

23–24 сентября в технологической долине Москвы — кластере «Ломоносов» состоится II Международный форум цифровых технологий в сфере транспорта и логистики «Цифровая транспортация — 2024». Об этом сообщили организаторы мероприятия.

Выставку посетят международные делегации из Индии, Китая и Ирана. Участникам Форума представят последние достижения в области беспилотных автомобилей, искусственного интеллекта, космической связи и цифровых сервисов для пассажиров. Представители регионов смогут участвовать в диалоге по улучшению этих услуг.

Центральным событием Форума станет пленарная сессия «От цифровых решений лидеров к лидерству отрасли», где эксперты обменяются опытом и обсудят, каких успехов в цифровизации транспортной отрасли уже удалось добиться и каких «быстрых побед» в 2025–2026 гг. по всем направлениям нацпроектов отрасли мы можем ожидать.

Спикерами пленарной сессии выступят заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Виталий Савельев, министр транспорта Роман Старовойт, министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев, генеральный директор, председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белоз еров, директор ООО «1С» Борис Нуралиев, председатель совета директоров ГК «Монополия» Илья Дмитриев, генеральный директор «ИКС Холдинг» Алексей Шелобков, основатель Wildberries, глава ООО «РВБ» (объединенная компания Wildberries и Russ) Татьяна Бакальчук, генеральный директор ПАО «Аэрофлот» Сергей Александровский.

В рамках сессии запустят беспилотное движение грузовиков по трассе М-11 от Москвы до Санкт-Петербурга. Гости смогут посидеть в кабине настоящего беспилотного грузовика и увидеть презентацию новых электрических автомобилей ZEEKR 001 и AVATR 11.

Состоится экспертный диалог «Естественный интеллект vs Искусственный интеллект: кто выйдет победителем?» с участием прикладного футуролога Данилы Медведева, доктора биологических наук, профессора кафедры физиологии человека и животных биологического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова, специалиста в области физиологии, нейробиологии и психофармакологии, популяризатора науки Вячеслава Дубынина и футуролога, промышленного дизайнера, директора Центра дизайна и инноваций «Кинетика» Владимира Пирожкова. Пройдет сессия «Электротранспорт в России: проблема курицы и яйца», посвященная развитию электротранспорта. Участники обсудят регулирование самокатов, новые правила дорожного движения с использованием ИИ, беспилотные авиационные системы и цифровую логистику. Среди тем форума: «Транспорт для людей. Транспорт без людей?» и «Невозможное сегодня станет возможным завтра» — будут освещены вопросы космических технологий и роли женщин-лидеров в ИТ-отрасли.

Второй день откроет пленарное заседание «Цифровой российский конструктор», где обсудят достижения отечественных разработчиков и внедрение цифровых решений, а также состоится стратегический диалог между заказчиками и вендорами, затрагивающий кадровые вопросы и Национальную транспортно-логистическую платформу. В партнерских мероприятиях участники смогут узнать о повышении эффективности бизнеса в транспортно-логистической отрасли и посетить питч-сессии от вендоров.

Кроме того, у гостей Форума будет возможность погрузиться в мир тревел- и транспортных блогеров, которые поделятся своими лучшими цифровыми практиками в рамках сессии «Зел еный коридор — счастливый пассажир. Лучшие цифровые практики регионов». Особое внимание уделят сессии «Естественный интеллект vs Искусственный интеллект: кто выйдет победителем?», где выступят одаренные дети ИТ-индустрии. Это уникальная возможность для всех не только узнать о последних трендах, но и задать вопросы экспертам, обсудить перспективы развития технологий и их влияние на нашу жизнь.

На Форуме представят робота Арди и его технологичных помощников —робособак и робокошек, а также ровер от «Яндекса». Гостям покажут уникальный костюм робота Алеши — его дизайн и техническое исполнение создают почти полную иллюзию, что перед вами настоящий робот.

Посетители выставки погрузятся в мир голографических инсталляций и 3D фотозон, включая Спиннер 360 — его камера записывает все, что происходит в радиусе 360 градусов. Виртуальная ведущая Тамара сопроводит сессии на экране, а на тачпанели можно будет поиграть в различные игры.

Ассоциация «Цифровой транспорт и логистика» проведет торжественную церемонию гашения почтовой марки, посвященной достижениям российских компаний в области беспилотного транспорта. Она станет знаковым моментом, подчеркивающим прорывы в сфере цифровых технологий и инноваций: запуск беспилотных такси «Яндекса», успешные испытания грузоперевозок на трассе М-11 и автоматизацию поездов «Ласточка».

Программой Форума предусмотрены и интерактивные форматы: обсуждение актуальных вопросов отрасли с экспертами и известными телеведущими: Сергеем Стиллавиным, Дмитрием Губерниевым, Дмитрием Хрусталевым. В рамках Форума пройдет бизнес-тренинг от Глеба Архангельского, интерлюдия комика Марии Марковой и «цифровой стендап» — выступления ведущих экспертов по искусственному интеллекту, футурологов, которые хотят изменить мир транспорта к лучшему.

Международный форум цифровых технологий в сфере транспорта и логистики «Цифровая транспортация — 2024» объединит главные тренды и ключевые задачи транспортного и логистического направлений. На мероприятии вы узнаете все о цифровых решениях, импортозамещении, экспорте и инновациях. Лидеры отрасли, эксперты и представители власти обсудят цифровую трансформацию и озвучат прогнозы на ближайшее будущее. Генеральными партнерами форума при поддержке ОАО «РЖД» выступают «1С» ГК «Астрал», Яндекс Го, IBS и ГК Softline. Партнеры форума: Транспортная группа FESCO, логистическая платформа «Монополия», ПАО «Аэрофлот», АО «ГЛОНАСС», ФГУП «Госкорпорация по ОрВД», Группа компаний «Дело», РЕД СОФТ, ГК «КОРУС Консалтинг», IVA Technologies, АО «РУТ КОД», «ГК ИНСПАРК», Сбербанк, ООО «РТ-Транском», Итэлма, Sitronics Group, Аквариус, ГТЛК.