Китайцы пытаются захватить аграрный рынок в Курганской области

Китайские предприниматели будут выращивать в Курганской области семена сои. Они также открыли экспортную компанию для закупки рапса и зерна, сообщает URA.RU .

Гости из КНР увидели в регионе потенциал для развития агропромышленного комплекса (АПК). Приток китайцев, мечтающих открыть бизнес в данной сфере, продолжает увеличиваться.

Иностранцы из Поднебесной в последнее время активно начали осваивать курганский рынок АПК. Они открывают фирмы по выращиванию и перепродаже зерновых и масличных культур.

Например, Ли Хао уже создал в Кургане экспортную компанию «Рапс». Ли Вэйцян также открыл свой бизнес в регионе. Они будут работать с зерном, соей и рапсом, которые пользуются популярностью в Китае.

Ранее в Китае открылся IV фестиваль «Сделано в России». В нем участвуют 120 российских компаний.