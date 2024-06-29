Китайский юань потерял удельный вес в мировых резервах до минимума с 2020 года

МВФ: доля китайского юаня сократилась в резервах до минимума с 2020 года

Международный валютный фонд (МВФ) проанализировал мировые резервы и выяснил, что китайский юань продолжил терять свой удельный вес, по итогам января — марта 2024 года его доля достигла минимума с апреля — июня 2020 года, пишет РИА Новости .

Доля китайского юаня сократилась до 2,15% в мировых резервах. В последний раз такой показатель фиксировали в 2020 году.

Популярность евро также сократилась. Эта валюта уже пять кварталов кряду не может подняться выше 20%, сейчас она зафиксирована на 19,69%. До 2022 года доля евро в мировых резервах всегда была выше 20%.

Доля доллара, наоборот, выросла на 0,41%, достигнув 58,85%. Но в целом мировые валютные резервы остались практически без изменений, объем валют увеличился лишь на 0,06% за I квартал 2024 года и составил 12,349 трлн долларов.

По данным Мосбиржи на 26 июня, курс юаня вырос до 11,93 рубля. В сравнении с данными 25 июня, китайская валюта выросла на 3,5 копейки.