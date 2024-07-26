Китайские банки начали считать «грязными» связанные с РФ юани

Некоторые банки КНР начали негласно делить юани на «чистые», с которыми можно работать, и «грязные», или связанные с РФ, сообщает Lenta.ru .

Как пишут «Ведомости», подобное разделение осложняет работу отечественных импортеров с контрагентами.

Член генсовета «Деловой России» Максим Черешнев рассказал, что один из банков отказался принимать юань, который был приобретен на Мосбирже, когда она уже попала под американские санкции. Член генсовета Алексей Порошин отметил, что возникшую проблему не решить приобретением китайской валюты где-то еще, кредитным учреждениям не нравится любой российский след в деньгах.

Как уточнил управляющий партнер адвокатского бюро Nordic Star Андрей Гусев, ряд банков КНР отказывается от операций с юанями, если подозревает, что валюта использовалась в сделках с физлицами или юрлицами из РФ. Данный вопрос на сегодняшний день активно обсуждают в финансовых и юридических кругах страны.

Порошин пояснил, что банки не могут узнать место покупки юаней, но специалисты могут отследить историю расчетов и проверить, есть ли там российский бизнес.

По мнению партнера юрфирмы О2 Consulting Натальи Кузнецовой, возможно скоро китайцы будут запрашивать доказательства приобретения валюты только на разрешенных площадках.

Как объяснил экономист Андрей Бархота, такое деление юаней стало заметно после введения санкций против Московской биржи. Это возможно из-за того, что китайский бизнес хочет минимизировать для себя санкционные риски.

Порошин подчеркнул, что ситуация для импортеров из РФ сейчас остается сложной, так как поиск «чистого» юаня увеличивает его стоимость, а еще на рынке появилось много мошенников, при этом посредники сильно повысили комиссии.