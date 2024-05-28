Китайская Alibaba перестала принимать рубли и препятствует поставкам в РФ

Российские поставщики не могут проводить оплату рублями на Alibaba

Экономический эксперт Семен Новопрудский заявил, что китайский маркетплейс Alibaba мог ограничить оплату рублями и препятствовать поставкам в Россию из-за страха попасть под вторичные санкции, сообщает РБК со ссылкой на «Коммерсант FM».

По словам осведомленных источников, китайская компания пообещала вернуть средства, которые до 28 мая уже успели внести представители российского бизнеса. При этом никаких сроков озвучено пока не было.

«Решение площадки может быть связано, прежде всего, с угрозой вторичных санкций, о которых Китай довольно открыто говорит», — поясняет экономический эксперт Семен Новопрудский.

Эксперт на рынке маркетплейсов Артем Бобцов считает, что большое количество российских поставщиков теперь могут столкнуться с трудностями ведения бизнеса. Им придется искать обходные варианты, а это приведет к повышению цен.

Ранее в Китае признались, что 80% расчет в рублях остановили из-за риска вторичных санкций. Это повлияло на торговые отношения между странами.