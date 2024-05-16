В Китае признали остановку 80% расчетов с Россией из-за санкций

По состоянию на март 80% расчетов между Россией и Китаем приостановили из-за западных санкций. Это оказало серьезное влияние на нормальные торговые и коммерческие отношения, сообщает «Лента.ру».

По мнению экспертов Института финансовых исследований Чунъян при Китайском народном университете, нужно создать новые каналы платежей и расчетов. Также важной задачей стоит устранение угрозы вторичных санкций в отношении финансовых институтов.

От устранения угрозы зависит решение инвестиционной дилеммы Китая и РФ.

В краткосрочной перспективе решением может послужить проведение расчетов через небольшие региональные банки. Они не обслуживают связанный со странами Запада бизнес, но уже функционируют.