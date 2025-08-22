Китай увеличил импорт российской свинины, чтобы снизить зависимость от ЕС

В июле 2025 года РФ экспортировала в КНР продукции свиноводства на 12,4 млн долларов. Это почти на 30% больше, чем в середине лета прошлого года, сообщает газета «Взгляд» .

Китай до недавнего времени не пускал российскую свинину на свой рынок. Поставки начались только в 2024 году. Страна решила увеличить закупки российской свинины, чтобы снизить зависимость от ЕС и США.

Российские поставки всего мяса за рубеж в целом выросли в этом году. Свинина показала самые высокие темпы. Экспорт этой продукции в другие страны вырос на 50% по сравнению с прошлым годом. В денежном эквиваленте он увеличился на 75%.

Таких результатов удалось добиться за счет того, что государство оказывает большую поддержку свиноводству через льготные кредиты. За счет этого увеличивается количество крупных свинокомплексов, модернизируется инфраструктура и т. д.

Россия смогли обеспечить себя свининой еще в 2018 году, в следующие годы она практически перестала ее импортировать. В 2025 году импорт остается минимальным, а экспорт только наращивается.

Также стало известно, что Китай в июле увеличил импорт нефти из России по сравнению с июнем. Они оказались на уровне 2,05 млн б/с.