Китай отказался от новых поставок редкоземельных элементов в Японию

Китайские государственные компании проинформировали своих японских партнеров о прекращении заключения новых контрактов на поставку редкоземельных элементов. Также рассматривается возможность расторжения уже существующих соглашений, сообщает японское агентство Kyodo .

С 6 января Китай запретил экспорт в Японию товаров двойного назначения, которые могут быть использованы в военных целях или для укрепления военного потенциала. Первый замглавы МИД Японии Такэхиро Фунакоси выразил протест китайскому послу в Токио и потребовал отменить меры, так как они могут нанести ощутимый удар по японской промышленности.

Отношения между Японией и Китаем ухудшились в ноябре прошлого года. Японский премьер Санаэ Такаити заявила, что потенциальный военный конфликт вокруг Тайваня может представлять «экзистенциальную угрозу». Это, по ее словам, может вынудить Токио воспользоваться военной силой в соответствии с «правом на коллективную самооборону».

Пекин расценил слова премьер-министра Японии как открытую угрозу и вмешательство в свои внутренние дела, потребовав от Такаити дезавуировать ее заявление.

Ранее стало известно, что Япония впервые за полвека останется без панд из-за обострения отношений с Китаем. Арендованных у Пекина животных Сяо-Сяо и Лей-Лей вернут на родину.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.