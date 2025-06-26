Китай наращивает поставки стальной продукции в Россию

По итогам пяти месяцев текущего года, поставки железа, стали и изделий из них из КНР в Россию выросли до 1,63 млрд долларов (+16%) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом в мае отгрузки увеличились почти на 22%, до 355,44 млн долларов, сообщает Forbes .

Как пишет газета «Коммерсант» со ссылкой на таможенную статистику КНР, в мае Китай экспортировал 11,95 млн тонн полуфабрикатов и готовой стали, что на 6,3% больше апрельского показателя и на 20,2% больше, чем в мае 2024 года.

Майские поставки стали вторыми по величине за всю историю. По информации Всемирной ассоциации стали, в период с января по май 2025 года производство стали в стране снизилось на 1,7%, до 431,6 млн тонн.

По мнению управляющего директора рейтингового агентства НКР Дмитрия Орехова, если исходить из средней экспортной стоимости китайской стали, которая составляет около 700 долларов за тонну, то за 5 месяцев объем поставок может составить примерно 2,3 млн тонн.

Эксперт добавил, что спрос на сталь в Китае сократился в мае. Однако сталелитейные предприятия не планируют сокращать объемы производства, что способствует поддержанию экспорта.

Ранее стало известно, что Китай нарастил объем продаж яблок в РФ до максимума с 2019 года. Так, в январе–марте 2025 года Китай продал России яблок на 12,4 млн долларов.