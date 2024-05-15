Китаист Котков считает небезопасной для России дружбу с Китаем

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Эксперт Котков: дружба РФ и Китая может навредить отечественной промышленности

Руководитель Центра изучения стран Дальнего Востока в Санкт-Петербурге Кирилл Котков считает, что дружба между Россией и Китаем является неравноправной и может навредить отечественной промышленности, пишет URA.RU .

По мнению Коткова, Китай опережает РФ в торговле продукцией высокого передела — автомобилями, станками и другим профессиональным оборудованием, а закупает в основном только полезные ископаемые, такие как нефть, газ и металлы.

«Куда бы Китай ни пришел, их бизнес везде делает одну вещь — полностью рушит местный рынок, уничтожает местного производителя, оставляя „выжженную землю“» — объяснил китаист.

При этом Котков отметил, что вторичные американские санкции являются хорошим рычагом давления на Китай и влияют на экспорт оборудования.

Ранее сообщалось, что мировые поставки из Китая в апреле 2024 года увеличились на 1,5%. Значительнее всего вырос экспорт стали.