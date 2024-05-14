Мировые поставки товаров из Китая выросли на 1,5% в апреле

За апрель мировые китайские поставки, по данным таможни КНР, увеличились на 1,5%, до 292,45 млрд долларов, после снижения на 7,5% в марте, сообщает «Коммерсант» .

За январь–апрель этого года заметнее всего увеличился экспорт стали. Он вырос на 27%, что является абсолютным значением прироста.

Из-за обсуждения в ЕС и США проблемы избыточных мощностей КНР расширение экспорта страны может использоваться торговыми партнерами в качестве аргумента для введения допограничений на импорт части китайской продукции.

При этом экспорт из КНР в РФ в прошлом месяце продолжил уменьшатся. В апреле по показателю год к году поставки в долларах понизились на 13%, до 8,3 млрд долларов. В марте экспорт в Россию впервые снизился с середины 2022 года: заметно уменьшились поставки автомобилей и оборудования.

Сохранение такой динамики в апреле может говорить о системных изменениях, которые связаны с санкционными рисками для китайской экономики.