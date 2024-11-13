сегодня в 10:08

Киев ввел санкции против сервисных компаний аэропортов Домодедово и Шереметьево

Украинский президент Владимир Зеленский ввел санкции против фирм, которые обслуживают авиационную инфраструктуру РФ. Среди них оказались компании, работающие в Домодедове и Шереметьеве, сообщает ТАСС .

Зеленский ввел санкции против Domodedovo airport handling, Sheremetyevo handling, «Газпромнефть-аэро Шереметьево», «Шереметьево ВИП» и «Топливозаправочный комплекс Шереметьево». Также ограничения затрагивают «Аэрофлот техникс», «Новапорт трейдинг» и другие компании.

Санкции были введены против 63 юрлиц. Они будут действовать 10 лет.

Ранее санкции Китая спровоцировали кризис в поставках дронов США на Украину. Они нарушили работу компании Skydio.