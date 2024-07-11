Киев намерен купить на замороженные российские активы средства ПВО

Евросоюз будет перечислять в помощь Украине от 2,5 до 3 млрд евро от доходов замороженных российских активов, которые Киев намерен потратить на покупку боеприпасов и средств ПВО, сообщает РБК .

Москва категорически не согласна с передачей Киеву своих замороженных активов, называя это воровством. Первый транш в размере до 1,5 млрд евро, который Украина получит в начале августа 2024 года, будет потрачен на боеприпасы, средства противовоздушной обороны (ПВО) и на поддержку различных украинских производителей.

Министр обороны Украины Рустем Умеров отметил, что профинансированные Евросоюзом товары поступят в распоряжение Киева до конца года.

Ранее Саудовская Аравия выразила недовольство в отношении некоторых стран G7, которые решили передать замороженные российские активы Украине. Власти королевства намекнули, что если до этого действительно дойдет, то это обернется продажей части европейских долговых обязательств.