«КЕНГУРУ.ПРО» в Солнечногорске увеличила отгрузку на 44%

Производитель уличного спортивного оборудования «КЕНГУРУ.ПРО» из городского округа Солнечногорск по итогам I квартала 2026 года увеличил объем отгруженной продукции на 43,7% — до 12,5 млн рублей. Также компания нарастила производство и расширила портфель заказов, сообщает пресс-служба Мининвеста региона.

Предприятие, расположенное в индустриальном парке «Есипово», за год увеличило объем отгрузки с 8,7 млн до 12,5 млн рублей. Наибольшим спросом пользовались канатный игровой комплекс «Кито» серии «СПАЙДЕР», а также воркаут-комплексы из анодированного алюминия «Аврюз», «Певек», «Дальвик» и «Сангар».

По итогам отчетного периода выросли и операционные показатели. Объем производства увеличился на 9,8% — с 40 134 до 44 060 единиц продукции в годовом выражении. Портфель заказов компании расширился на 9,16%.

Компания готовится к летнему сезону и ожидает роста отгрузок на 30–40% по сравнению с прошлым годом. Предприятие планирует усилить присутствие в регионах в рамках проекта «100 спортивных площадок для России», который реализуется совместно с движением «Здоровое Отечество» и ГК «ИгроПро».

Для расширения выпуска детского и инклюзивного уличного оборудования компания завершила строительство второго завода площадью около 3 тыс. кв. м в индустриальном парке «Есипово». Инвестиции в проект составили 250 млн рублей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье реализовали ряд мероприятий, которые упрощают работу малого бизнеса в парках.

«Приятно, когда инвесторы вкладывают деньги в аттракционы или какие-то воспитательные, образовательные программы. Все это мы можем видеть в наших парках, и все это требует дальнейшего внимания», — добавил глава региона.