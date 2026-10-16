Каждый четвертый не знает, что ему должны оплатить в командировке

Только каждый десятый россиянин знаком со всеми компенсациями, которые работодатель оплачивает в командировке, а 19% вообще не разбираются в выплатах и полностью доверяют компании, сообщили РИАМО в Smartway по итогам исследования.

Согласно исследованию, проведенному платформой для управления командировками Smartway, только каждый десятый сотрудник (10%) знаком со всеми компенсациями, которые компания оплачивает в командировках.

Наиболее распространенная ситуация — частичная осведомленность. Так, 32% респондентов знают про стандартные командировочные выплаты, а 21% — о том, какие расходы они смогут компенсировать у работодателя после возвращения. Еще 19% участников исследования признались, что не знают, какие выплаты им положены, поскольку полностью доверяют работодателю и рассчитывают, что компания все начисляет правильно. Еще 6% заявили, что никогда не получают дополнительных выплат после командировки и ничего о них не знают.

Отдельные виды компенсаций знакомы сотрудникам значительно меньше. Например, о доплатах за ночные часы знают только 12% опрошенных.

Как пояснила главный бухгалтер Smartway Ирина Титова, по закону работодатель обязан оплатить проезд и проживание, выплатить суточные и возместить другие расходы, понесенные с его разрешения или ведома. При этом за сотрудником сохраняется средний заработок, а фактическая работа в выходные или ночью оплачивается по отдельным правилам.

«Перед поездкой лучше уточнить размер суточных, лимиты на гостиницу и условия компенсации дополнительных затрат, а во время командировки сохранять подтверждающие документы», — отметила эксперт.

Она также добавила, что нестандартные расходы лучше согласовывать письменно — это поможет избежать споров и ситуации, когда сотрудник оплачивает рабочие нужды из собственного кармана.

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