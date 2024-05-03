Казахстан купил почти половину российской электроэнергии

На фоне сокращения поставок российской электроэнергии в Китай, Казахстан стал основным покупателем, который в I квартале 2024 года купил на 29% электроэнергии больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает «Коммерсант» .

Казахстан увеличил покупку электроэнергии до 977,2 млн кВт•ч, что составляет около 50% всего экспорта из РФ. Аналитики считают, что Россия продолжит наращивать продажу в этом направлении, так как в Казахстане выросло потребление и износ генерирующих мощностей.

Коммерческий рост российской электроэнергии в Казахстан стал заметным с июля 2023 года. В условиях действующего между странами соглашения о параллельной работе энергосистем, Казахстан обязан планировать покупку электроэнергии из России.

Ранее в Казахстане приняли закон об экспорте российской нефти в Китай. Соответствующее нововведение принял местный парламент.