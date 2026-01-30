Каширское предприятие увеличило выпуск хлеба до 20 тонн в сутки

Предприятие «Хлебъ Иван Давыдовъ» в Кашире нарастило суточный объем производства хлебобулочных изделий до 20 тонн после модернизации оборудования и получения региональной субсидии, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Кашире более семи лет работает предприятие «Хлебъ Иван Давыдовъ», специализирующееся на выпечке хлеба по традиционным рецептам с использованием натуральных ингредиентов. В ассортименте компании 12 видов хлебобулочных изделий, включая популярные сорта — славянский, бородинский и ржаной хлеб, а также мини-багеты.

На производстве заняты 94 человека, из которых 84 — жители Каширы. Около восьми видов хлеба изготавливаются на натуральной закваске, а с 2025 года предприятие выпускает еще четыре наименования с использованием хлебопекарных дрожжей. Вся продукция после выпечки проходит шоковую заморозку, что позволяет хранить ее до шести месяцев.

В 2023 году компания получила субсидию по государственной программе Московской области, что позволило приобрести новое оборудование и установить пять дополнительных печей. Благодаря этому суточный объем производства вырос до 20 тонн. Генеральный директор Ирина Чобанян отметила, что поддержка региона стала стимулом для развития и помогла сохранить традиционное качество продукции.

30 января коллектив предприятия был отмечен благодарственными письмами в ходе визита главы округа Романа Пичугина. Награды получили старший фасовщик Татьяна Чайцева, помощник кладовщика Игорь Деревянко и инженер-механик Евгений Сарычев. Компания продолжает развиваться, заключает новые контракты и активно использует меры поддержки малого и среднего бизнеса.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что на территории Московской области реализуются меры поддержки бизнеса и проектов импортозамещения.

«Тема импортозамещения очень важна. Если ты открываешь предприятие по программе импортозамещения, ты получаешь деньги под 1% из федерального фонда развития промышленности», — отметил Воробьев.