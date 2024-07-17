Карты UnionPay Россельхозбанка перестанут работать за границей с 19 июля
Россельхозбанк (РСХБ) с 19 июля приостановит расчеты по картам китайской платежной системы UnionPay для своих клиентов за границей. При этом на территории РФ карты продолжат работать без ограничений, сообщает «Интерфакс».
«С 19 июля могут возникнуть трудности с расчетами по картам платежной системы UnionPay Россельхозбанка», — заявили в кол-центре кредитной организации.
РСХБ рекомендует своим клиентам, которые находятся за рубежом, в ближайшее время снять наличные со своих карт. Суточный лимит снятия денежных средств составляет 500 тыс. рублей или эквивалент в иностранной валюте.
При этом на территории России карты UnionPay Россельхозбанка продолжат работать без ограничений.
Ранее стало известно, что дебетовые карты Ситибанка перестанут работать после 20 сентября. Также с 1 августа кредитная организация отменит комиссию за банковское обслуживание для клиентов.