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Карты UnionPay Россельхозбанка перестанут работать за границей с 19 июля

Россельхозбанк (РСХБ) с 19 июля приостановит расчеты по картам китайской платежной системы UnionPay для своих клиентов за границей. При этом на территории РФ карты продолжат работать без ограничений, сообщает «Интерфакс» .

«С 19 июля могут возникнуть трудности с расчетами по картам платежной системы UnionPay Россельхозбанка», — заявили в кол-центре кредитной организации.

РСХБ рекомендует своим клиентам, которые находятся за рубежом, в ближайшее время снять наличные со своих карт. Суточный лимит снятия денежных средств составляет 500 тыс. рублей или эквивалент в иностранной валюте.

При этом на территории России карты UnionPay Россельхозбанка продолжат работать без ограничений.

Ранее стало известно, что дебетовые карты Ситибанка перестанут работать после 20 сентября. Также с 1 августа кредитная организация отменит комиссию за банковское обслуживание для клиентов.